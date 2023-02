Le PSG perd Neymar, un premier verdict tombe

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a enfin retrouvé la victoire ce dimanche face au LOSC (4-3), mais a tout de même perdu un joueur important avec Neymar. En délicatesse avec sa cheville depuis la Coupe du monde, le Brésilien a été contraint e laisser ses coéquipiers et le club parisien tremble, alors que Nuno Mendes est également sorti sur blessure.

Décidément, 2023 ne réussit pas au PSG. Invaincu lors de la première partie de saison, le club de la capitale traverse une véritable crise depuis quelques semaines avec une série de défaites inédite entre Coupe de France, Ligue 1 et Ligue des Champions. Elle s’est enfin terminée ce dimanche avec la victoire sur le LOSC lors de la 24e journée du championnat, mais le bilan est loin d’être parfait.

« Il est en cours d'examen pour connaître la gravité »

Car le PSG a perdu l’une de ses trois grandes stars, puisque Neymar est sorti sur blessure un peu avant l’heure de jeu. En conférence de presse, Christophe Galtier a donné quelques nouvelles de son joueur. « Neymar a une entorse de la cheville droite. Il est en cours d'examen pour connaître la gravité » a expliqué le coach du PSG.

« Nuno Mendes s'est étiré un peu le ligament latéral interne et cela ne paraît pas grave »