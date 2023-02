PSG : Après avoir réussi l'impossible, Mbappé fait un gros aveu

Amadou Diawara

Touché le 1er février face à Montpellier, Kylian Mbappé a réussi à retrouver les terrains plus tôt que prévu. Toutefois, le numéro 7 du PSG n'est pas encore à 100% de ses capacités physiques, malgré ses grosses performances du moment. Après la victoire à l'arrachée face au LOSC, Kylian Mbappé a confié qu'il était en difficulté en deuxième mi-temps.

Le 1er février, Kylian Mbappé a dû sortir prématurément face à Montpellier en raison d'une blessure à la cuisse. Victime d'une lésion, le numéro 7 du PSG devait manquer trois semaines de compétition, comme annoncé par son club.

Kylian Mbappé n'était pas à 100% contre le LOSC

Contre toute attente, Kylian Mbappé a fait son grand retour plus tôt que prévu. En effet, l'attaquant français de 24 ans a joué 30 minutes ce mardi face au Bayern en Ligue des Champions (0-1), avant de disputer 90 minutes ce dimanche après-midi. Interrogé au micro de Prime Video après la victoire à l'arrachée du PSG face au LOSC (4-3), Kylian Mbappé a reconnu qu'il avait eu du mal physiquement en début de deuxième mi-temps. Et pourtant, il a multiplié les efforts pendant l'intégralité du match.

«Il y a un moment où je pioche en deuxième période»