Le PSG se lâche sur le «miracle» Mbappé

Victime d'une lésion musculaire le 1er février, Kylian Mbappé est revenu plus vite que prévu, ce qui lui a permis d'entrer en jeu contre le Bayern Munich et d'être titulaire ce dimanche contre le LOSC. Mais Christophe Galtier que cela ne tient pas du miracle, mais bien du travail réalisé par l'attaquant du PSG.

Contre Montpellier le 1er février, Kylian Mbappé a fait trembler tous les fans du PSG. Sorti sur blessure, l'attaquant français souffrait d'une lésion musculaire qui devait le tenir éloigné des terrains pendant trois semaines. Finalement, il n'aura fallu attendre que 14 jours pour le revoir revenir puisque le crack de Bondy est entré en jeu contre le Bayern Munich mardi. Et pour Christophe Galtier, cela n'es pas du au hasard.

«Kylian a eu un investissement à 200%»

« Il n'est pas revenu par miracle. Kylian a eu un investissement à 200%. Le staff médical et ses performances ont eu un investissement à 200%. Il était hors de question de prendre des risques inconsidérés, même s'il y avait le Bayern », lance le coach du PSG au micro de Prime Video avant de se confier sur la titularisation de Kylian Mbappé contre le LOSC ce dimanche.

Aucun risque avec Mbappé