Miracle au PSG, la grosse sortie de Mbappé

Arnaud De Kanel

Le PSG a été miraculé ce dimanche après-midi face au LOSC (4-3). Les Parisiens s'en sont remis au génie de Lionel Messi mais également à leur leader Kylian Mbappé, double buteur, pour s'éviter une quatrième défaite de suite. L'attaquant parisien a immédiatement réagi après ce succès et il n'a pas caché sa joie.

Paris s'est fait peur mais Paris a mis fin à l'hémorragie. Après trois revers consécutifs, le PSG s'est imposé au terme d'un match spectaculaire face au LOSC. Kylian Mbappé était titulaire et il a encore porté ses partenaires. Le natif de Bondy est le patron du vestiaire et c'est encore lui qui s'est exprimé au coup de sifflet final.

Il explose en plein match, scène hallucinante au PSG https://t.co/96SQRCjJsl pic.twitter.com/ap1TCqrGNY — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

«On fait beaucoup d'erreurs»

Kylian Mbappé a régalé le Parc des Princes pour sauver le PSG d'un nouveau fiasco. Il est conscient que la rencontre de ses partenaires n'était pas encore convaincante. « On s'en sort. Le match n'était pas top. On fait beaucoup d'erreurs, avec des sauts de concentration contre une équipe qui joue et qui a de la qualité, ça paie cash. Mais on a montré que même quand on n'est pas dans le meilleur des jours ou que le contexte n'est pas favorable, on est une équipe différente avec des joueurs différents et on est capable de s'en sortir tout le temps », a constaté Kylian Mbappé au micro de Prime Vidéo .

«On ne voulait pas perdre»