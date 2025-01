Officiel : Un départ historique va bouleverser le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Du côté du PSG, Luis Enrique a prolongé son contrat jusqu’en juin 2027. En revanche, en ce qui concerne le conseiller sportif Luis Campos, rien n’est acté pour le moment. Si l’avenir du dirigeant portugais semble incertain, Paris surveillerait la situation d’Andrea Berta, dont l’Atlético de Madrid vient d’officialiser le départ ce dimanche.

L’avenir s’annonce radieux au PSG. Le club parisien, au cours des derniers mois, s’est attelé aux prolongations de plusieurs cadres. Paris a ainsi sécurisé les contrats de certains joueurs importants comme Vitinha et Achraf Hakimi, qui se sont engagés jusqu’en 2029, mais aussi de Luis Enrique, qui officieusement, a renouvelé son bail de deux saisons supplémentaires dans la capitale.

Osimhen au PSG ? 🤔 Un transfert à 75M€ qui pourrait chambouler l'avenir des Parisiens cet hiver ! Restez connectés pour les news.

➡️ https://t.co/DcsAh1Z0op pic.twitter.com/oF7l8wjHKf — le10sport (@le10sport) January 5, 2025

Le PSG surveille Andrea Berta comme potentiel successeur de Luis Campos

En revanche, certains dossiers sont plus compliqués à gérer pour le PSG, et coincent, comme c’est le cas avec Nuno Mendes, mais aussi avec Luis Campos. En effet, le conseiller sportif, en place depuis l’été 2022, n’a toujours pas signé de nouveau contrat avec Paris. Ce dernier n’est pas sûr de vouloir poursuivre au sein du club francilien, qui aurait ciblé un potentiel successeur au Portugais. Il y a quelques semaines, L’Equipe révélait ainsi que le PSG surveillait la situation d’Andrea Berta, proche de Nasser Al-Khelaïfi, et en poste à l’Atlético de Madrid depuis 2013.

L’Atlético de Madrid officialise le départ de l’Italien

Ce dimanche, les Colchoneros ont cependant officialisé le départ de l’Italien, qui est donc libre de s’engager où bon lui semble. « Andrea Berta et le Club ont trouvé un accord pour mettre fin au contrat du dirigeant. Cette décision marque la fin de plus d’une décennie de travail marquée par des résultats sportifs impressionnants et la croissance du club. Berta avait rejoint l’Atlético de Madrid en 2013 en provenance du Genoa CFC, où il a intégré le département de recrutement international au sein de la direction des sports, avant d’occuper le poste de directeur technique du club. Durant le mandat d’Andrea Berta au club, l’Atlético de Madrid a remporté la Coupe du Roi (2013), deux titres de Liga (2013-14 et 2020-21), la Supercoupe d’Espagne (2014), l’UEFA Europa League (2017-18) et la Supercoupe de l’UEFA (2018). Nous tenons à remercier Andrea pour tous ses efforts, son engagement et son dévouement durant ces onze années et lui souhaitons le meilleur dans son futur chapitre professionnel », peut-on lire au sein du communiqué annonçant son départ.