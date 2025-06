Officiel - PSG : L'annonce tant attendue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Juste avant le début de la Coupe du monde des clubs, le PSG vient de dévoiler son nouveau maillot que les Parisiens étrenneront aux Etats-Unis durant la compétition. Le design Hechter est conservé avec toutefois quelques nouveautés à l'image d'un clin d'œil à la Tour Eiffel. En revanche, rien d'officiel au sujet de l'étoile.

C'est un rendez-vous incontournable pour tous les supporters. Chaque année, l'annonce du nouveau maillot est un petit évènement et le PSG vient de dévoiler le sien pour la saison prochaine. Après une saison historique, le club de la capitale a décidé de conserver le style Hechter tout en faisant un clin d'œil à la Tour d'Eiffel comme l'explique le club par le biais d'un communiqué.

Le PSG dévoile son nouveau maillot « Plus que jamais légendaire, le mythique maillot du Paris Saint-Germain se réinvente avec une base bleu nuit, des accents éclatants de rouge et de blanc, et un graphisme en treillis inspiré des structures métalliques, clin d’œil assumé à l’armature d’un monument iconique de Paris, prenant ici une place centrale. Un hommage affirmé à l’identité parisienne du Club et son héritage. Des rues du Grand Paris aux tribunes du Parc des Princes, cette pièce est bien plus qu’un maillot : c’est l’uniforme d’une génération qui vit le football comme une culture et un engagement », peut-on lire dans ce communiqué.