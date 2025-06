Le «joueur parfait» a signé au PSG !

Cette saison, de nombreux joueurs du PSG ont impressionné. Nuno Mendes a notamment bluffé son monde. Le latéral gauche portugais a progressé en défense en plus de peaufiner sa technique en attaque. Roberto Martinez est d’ailleurs tombé sous le charme du défenseur de 22 ans, et il n’a pas manqué de le faire savoir.

Ces derniers jours, un joueur du PSG a marqué les esprits : Nuno Mendes . Vainqueur de la Ligue des champions , le latéral gauche portugais est devenu un joueur particulièrement complet chez les Rouge-et-Bleu. Après Mohamed Salah et Bukayo Saka sur la plus grande scène européenne, le défenseur de 22 ans a fait une nouvelle victime. Contre l’ Espagne en Ligue des nations , Nuno Mendes a totalement empêché Lamine Yamal d’exprimer son jeu. Sa prestation a d’ailleurs impressionné Roberto Martinez , sélectionneur du Portugal .

«Je pensais que le joueur parfait n’existait pas...»

« On parle d’un joueur qui peut défendre en un contre un, qui peut jouer défenseur central, sur le côté, à l’intérieur. Il est très rapide, c’est un excellent finisseur et il a une grande qualité de passe. Je pensais que le joueur parfait n’existait pas. Mais la vérité est que Nuno Mendes en est très proche » a confié Roberto Martinez dans un entretien pour El Partidazo de COPE et dans des propos rapportés par Le Parisien.