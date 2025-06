Lamine Yamal volé en France, le scandale en direct !

Pour Lamine Yamal, les dernières heures ont été compliqués. Dimanche soir, avec l'Espagne, le phénomène s'est incliné en finale de la Ligue des Nations face au Portugal. Et voilà que quelques heures plus tard, Yamal a vu son équipe être éliminée de la Kings League World Cup, organisée en France. Un revers au coeur de la polémique.

Le 1er juin dernier, le coup d'envoi de la Kings League World Cup était donné en France, réunissant des équipes du monde entier. Outre les clubs français, on pouvait également retrouver des formations brésiliennes, espagnoles ou encore italiennes. Certaines équipes ont même été montées juste pour l'occasion. C'est le cas de La Capital FC dont le président n'est autre qu'un certain Lamine Yamal .

Yamal éliminé par Aminematué !

Mais voilà que l'aventure du club de Lamine Yamal s'est terminée ce lundi soir à la Kings League World Cup. Après une défaite et une victoire, La Capital FC n'avait plus le droit à l'erreur face F2R, présidé par le streameaur français Aminematué. Et au terme d'un match accroché, c'est F2R qui s'est imposé au but en or, éliminant ainsi l'équipe de Yamal aux portes des huitièmes de finale.