Zinédine Zidane : Le beau cadeau à 20 000€ !

Zinédine Zidane a organisé un tournoi de foot caritatif ce dimanche dans son complexe des Milles, réunissant anonymes et célébrités. L’événement, qui a attiré près de 800 personnes, a permis de récolter 20 000 € au profit de trois associations locales. Un beau geste signé Zizou, entouré de stars du foot, de la musique et de l’humour.

Des stars avec Zizou

Pour ce beau tournoi, Zinédine Zidane a convié de nombreuses célébrités, des stars du football mais pas que. On y retrouve notamment les anciens joueurs de l’OM Robert Pirès, Rod Fanni et Adil Rami mais également les humoristes Ahmed Sylla et Titoff ou encore les rappeurs Bigflo et Oli. Du beau monde autour du champion du monde 1998.