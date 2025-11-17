Officiel - Kylian Mbappé : Le PSG sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs mois que le PSG et Kylian Mbappé sont en conflit pour une histoire de salaires et primes impayées réclamés par le Français. C’est ainsi que ce lundi, les deux parties avaient rendez-vous devant le conseil des prud’hommes pour résoudre cela. Une audience suite à laquelle le PSG a publié un communiqué pour faire un point sur la situation.

Alors que Kylian Mbappé est parti libre du PSG en 2024, ce départ est aujourd’hui au coeur d’une véritable guerre entre le Français et le club de la capitale. Tout est parti d’une histoire de salaires et primes impayés réclamés par le joueur du Real Madrid pendant que le PSG avançait un accord verbal pour compenser le départ pour 0€. Un conflit qui a fini devant les prud’hommes. Le rendez-vous était alors donné à ce lundi pour les deux parties afin de venir s’expliquer.

Le communiqué du PSG Le PSG et Kylian Mbappé, via leurs avocats respectifs, ont ainsi pu exprimer leur version. Suite à quoi, le club de la capitale a fait savoir dans un communiqué, rapporté par RMC : « Le club souhaite rappeler qu’il a tout mis en œuvre, pendant plus d’un an, pour parvenir à une solution amiable afin de permettre à toutes les parties d’avancer, conformément à la relation de coopération et de confiance qui doit exister entre un club et son joueur. Plusieurs instances saisies dans le cadre de ce différend ont d’ailleurs encouragé un règlement amiable, que le club a toujours recherché de bonne foi. Malgré ces efforts répétés, M. Mbappé a continuellement attaqué le club à chaque occasion, y compris à travers la procédure engagée aujourd’hui — une situation regrettable pour le joueur lui-même, comme pour le football français dans son ensemble ».