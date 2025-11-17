Kylian Mbappé «déloyal», le PSG règle ses comptes !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé se retrouvent devant les prud’hommes ce lundi 17 novembre, avec une audience qui fait beaucoup parler. Le club parisien accuse notamment son ancien joueur d’avoir menti lors de sa prolongation de contrat en 2022, avant de partir en 2024 pour rejoindre libre le Real Madrid.

C’est une affaire qui commence à durer. Depuis leur séparation en 2024, Kylian Mbappé et le PSG s’attaquent tour à tour et ce lundi, il se sont retrouvé à Paris devant les Prud’hommes pour une audience très importante.

« On a quelqu'un de déloyal, qui savait dès juillet 2022 qu'il ne voulait pas prolonger » Après une longue plaidoirie des avocats de Mbappé, ce sont ceux du PSG qui ont pris la parole, avec une attaque frontale. « On a quelqu'un de déloyal, qui savait dès juillet 2022 qu'il ne voulait pas prolonger. En 2023, le club dit : "on va essayer de vous transférer cette année" » a expliqué Me Patricia Moyersoen, d’après L’Equipe.