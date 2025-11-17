Mercato : De gros mensonges du PSG pour convaincre Kylian Mbappé ?

Axel Cornic

Le départ de Kylian Mbappé fait encore parler, notamment avec une procédure judiciaire qui l’oppose à son ancien club du Paris Saint-Germain. La star française réclame 55M€ d’impayés, avec un chapitre important de ce feuilleton qui s’est déroulé ce lundi, devant les prud’hommes.

Après six années passées ensemble, Kylian Mbappé et le PSG se sont séparés dans des circonstances assez particulières. L’attaquant français a en effet engagé un bras de fer juridique avec son ancien club, à qui il réclamerait de très grosses sommes d’argent à cause notamment d’impayés.

Le PSG face à Mbappé Les prud’hommes de Paris ont auditionnés les deux parties impliquées dans cette affaire ce lundi et du côté de Kylian Mbappé, on a notamment accusé le PSG d’avoir menti en 2022. A l’époque, le club parisien souhaitait à tout prix prolonger son joueur avec un accord annoncé jusqu’en 2025... alors qu’il est finalement parti durant l’été 2024.