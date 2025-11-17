«Il est revenu», un grand nom du PSG est de retour !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps en difficulté au PSG après sa blessure à la cheville, Warren Zaïre-Emery est en train de peu à peu retrouver ses meilleures sensations. Et après la performance très convaincante du milieu de terrain de 19 ans avec l'équipe de France dimanche, Pierre Ménès a confirmé le retour en forme du titi parisien.

En grande difficulté ces derniers mois, Warren Zaïre-Emery (19 ans) semblait avoir perdu de sa superbe avec le PSG. Le jeune milieu de terrain, miné par un pépin physique dont il a eu du mal à se remettre, n'affichait plus du tout le même rendement en club, au point d'ailleurs de perdre sa place de titulaire avec le PSG au profit de Fabian Ruiz. Mais il est finalement en train de revenir...

Zaïre-Emery revient fort avec les Bleus Didier Deschamps a d'ailleurs choisi de titulariser Zaïre-Emery dimanche avec l'équipe de France en Azerbaïdjan (victoire 4-1), et le jeune milieu de terrain du PSG a impressionné Pierre Ménès : « Pour moi, c'est pas loin d'être le meilleur joueur de ce match dans un rôle pourtant plus qu'obscur, voire ingrat. Il a colmaté de nombreuses brèches dans le premier quart d'heure des Bleus, où rien n'allait », constate l'ancien consultant de Canal + sur sa chaine Youtube.