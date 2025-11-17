Hakimi - PSG : Son départ est imminent !

Amadou Diawara

Auteur de prestations XXL ces derniers mois, Achraf Hakimi fait partie des trois finalistes pour le titre de meilleur joueur africain de l'année. Alors que la cérémonie du Ballon d'Or africain aura lieu ce mercredi soir à Rabat, le numéro 2 du PSG devrait se rendre au Maroc pour y assister.

Etincelant lors de la saison 2024-2025, Achraf Hakimi faisait partie des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Toutefois, le latéral droit du PSG n'a pas remporté le Graal. Classé 6ème avec 484 points, l'international marocain a vu son coéquipier Ousmane Dembélé (1380 unités) être sacré au théâtre du Châtelet de Paris le 22 septembre.

Ballon d'Or africain : Une finale entre Hakimi, Salah et Osimhen S'il n'a pas remporté le Ballon d'Or 2025, Achraf Hakimi pourrait se consoler avec le titre de meilleur joueur africain de l'année. En effet, le numéro 2 du PSG fait partie des trois finalistes pour cette distinction personnelle.