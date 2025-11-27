Neymar de retour : La grande annonce au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De retour à Santos au début de l’année, Neymar espère être prêt pour la Coupe du monde 2026, lui qui n’a plus porté le maillot du Brésil depuis octobre 2023. Interrogé par RMC, Marquinhos, son ancien coéquipier au PSG, s’est prononcé sur un possible retour de l’attaquant en sélection.

Après une expérience ratée en Arabie saoudite, Neymar a fait son retour à Santos en janvier dernier, avec l’ambition de revenir en forme en vue de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Un sacré défi pour l’ancienne star du PSG, qui peine à se rapprocher de son meilleur niveau à cause de nombreux problèmes physiques. Marquinhos espère voir son ancien coéquipier revenir à temps.

« J'espère qu'il va retrouver sa forme » « Moi c'est un grand ami, lui c'est un talent qui... ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de comment il est, s'il est bien, s'il est en forme, s'il a physiquement repris ses marques. Il vit un moment difficile à Santos avec l'équipe qu'il a, avec les blessures… J'espère qu'il va retrouver sa forme. Mais s'il est en forme et physiquement s’il est bien, pourquoi pas », confie le capitaine du PSG, invité de RMC ce jeudi soir.