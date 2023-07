Neymar : Cette annonce va inquiéter sérieusement le PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En février dernier, Neymar est retombé dans ses travers. Blessé à la cheville contre le LOSC, le numéro 10 du PSG a été contraint de se faire opérer. En pleine rééducation, le Brésilien reste confiant. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde, un préparateur physique d’un club européen a tiré la sonnette d’alarme sur le cas Neymar.

Comme chaque saison ou presque, Neymar relance l’éternel débat de son état de forme. Encore une fois, le numéro 10 du PSG s’est blessé avant le printemps. Et gravement. Contraint de se faire opérer de la cheville, l’international brésilien a retouché le ballon ce vendredi. Le Parisien affirme même qu’il pourrait faire son retour à l’entraînement collectif la semaine prochaine. Progressivement.

Neymar de retour, mais quand ?

Mais en interne, les avis divergent. Le journal L’Équipe révèle que les plus optimistes espèrent voir Neymar de retour sur les terrains fin août début septembre, contre octobre pour les moins confiants. Il faut dire que l’attaquant du PSG commence à avoir l’habitude des rechutes. Un préparateur physique d’un club européen, interrogé par le quotidien, s’est confié sur l’épineux cas Neymar.

Le PSG peut s’inquiéter