PSG : Messi vit un calvaire, une star vole à son secours

Après le scandale qui a éclaté entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi, suite à son absence lors de l'entraînement du 1er mai, l'Argentin faisait son grand retour face à Ajaccio, au Parc des Princes (5-0). Dans une ambiance spéciale liée à la grève des supporters du CUP jusqu'à la fin de la saison, des sifflets sont régulièrement descendus des gradins jusqu'à Lionel Messi, ce que Thierry Henry peine à comprendre.

Lorsque le 1er mai, au lendemain de la défaite face à Lorient (1-3), Lionel Messi manque à l'appel lors de l'entraînement, l'incompréhension est à son comble. En effet, Messi n'a pas reporté son voyage en Arabie Saoudite, dont il est l'ambassadeur. Après une sanction de deux semaines, revue à une semaine suite à aux excuses publiques de Messi, son retour et son accueil au Parc des Princes étaient scrutés.

« Quand je vois Messi, je vois le Barca »

Thierry Henry, ancien coéquipier de Lionel Messi durant ses années Barça et aujourd'hui consultant sur Prime Video évoque la situation de Lionel Messi : « Il faut avoir la présence d'esprit de faire la part des choses, mais personne n'est au-dessus des lois. Quand tu rates un entraînement, t'es sanctionné. Mais la vraie fracture c'est entre les supporters et l'ère qatarie. Là, Messi a pris. Mais Messi n'a jamais été un problème, moi j'ai joué avec lui et ça a toujours été une solution. Il a été champion du monde et il n'a pas vieilli en deux mois. S'il ne reste pas au PSG, moi j'aimerai bien qu'il fasse un vrai salut aux supporters du Barça. Car quand je vois Messi, je vois le Barca. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'est dommage. »

