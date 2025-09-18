Messi - Ronaldo : La réponse fracassante au PSG !

Le départ de Gianluigi Donnarumma du PSG a marqué un tournant inattendu dans le projet parisien. Pour des raisons contractuelles et sportives, le club a choisi de se séparer de son gardien italien, suscitant incompréhension et débats. Alors que Luis Campos a livré les raisons de ce choix, Enzo Raiola, son agent, a vivement réagi.
L’histoire entre Gianluigi Donnarumma et le PSG a pris fin plus tôt que prévu. Arrivé libre de Milan à l’été 2021, le gardien italien a été poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat. Invité de RMC ce mardi, Luis Campos a expliqué les raisons de son départ. « Ça a été difficile au début de comprendre les exigences de Donnarumma. Il a été le premier joueur avec qui on a parlé de renouvellement. Mais on a vite compris que ça serait difficile. Le coach a dit qu’il pouvait alors peut-être en profiter pour que l’équipe soit plus forte avec le ballon » a déclaré le responsable du PSG.
Raiola répond au PSG
Alors que Donnarumma s'est engagé avec Manchester City, Enzo Raiola a pris sa défense sur les ondes de Radio CRC. L'agent du portier italien a pris comme exemple Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, eux aussi critiqués durant leur carrière. « Je me fiche des critiques des gens ; même des phénomènes comme Cristiano Ronaldo et Messi ont été critiqués. Ceux qui critiquent les phénomènes veulent juste se mettre en valeur. Je ne comprends pas la raison de cette critique. Au-delà du fait que je n'ai jamais vu Gianluigi commettre d'erreur flagrante avec ses pieds, ce qui compte le plus pour moi, c'est son parcours avec nous. Cette année marque ses dix ans au plus haut niveau, et pour un jeune homme comme lui, c'est une grande réussite » a-t-il lâché.
La page est tournée
Désormais, Raiola a les yeux rivés sur Manchester City. « Guardiola était ravi d'accueillir Donnarumma dans l'équipe. Au-delà des questions techniques liées à l'utilisation de Gianluigi sur le terrain, il lui a demandé de donner un coup de pouce à l'équipe, car Manchester a besoin de quelqu'un qui puisse animer l'équipe. Donnarumma est un leader ; il est parfois un peu discret, mais dans les moments importants, il se fait toujours entendre. Tout ce qu'il fait, il le fait toujours de son plein gré » a-t-il confié.