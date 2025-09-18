Messi - Ronaldo : La réponse fracassante au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le départ de Gianluigi Donnarumma du PSG a marqué un tournant inattendu dans le projet parisien. Pour des raisons contractuelles et sportives, le club a choisi de se séparer de son gardien italien, suscitant incompréhension et débats. Alors que Luis Campos a livré les raisons de ce choix, Enzo Raiola, son agent, a vivement réagi.

L’histoire entre Gianluigi Donnarumma et le PSG a pris fin plus tôt que prévu. Arrivé libre de Milan à l’été 2021, le gardien italien a été poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat. Invité de RMC ce mardi, Luis Campos a expliqué les raisons de son départ. « Ça a été difficile au début de comprendre les exigences de Donnarumma. Il a été le premier joueur avec qui on a parlé de renouvellement. Mais on a vite compris que ça serait difficile. Le coach a dit qu’il pouvait alors peut-être en profiter pour que l’équipe soit plus forte avec le ballon » a déclaré le responsable du PSG.

Raiola répond au PSG Alors que Donnarumma s'est engagé avec Manchester City, Enzo Raiola a pris sa défense sur les ondes de Radio CRC. L'agent du portier italien a pris comme exemple Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, eux aussi critiqués durant leur carrière. « Je me fiche des critiques des gens ; même des phénomènes comme Cristiano Ronaldo et Messi ont été critiqués. Ceux qui critiquent les phénomènes veulent juste se mettre en valeur. Je ne comprends pas la raison de cette critique. Au-delà du fait que je n'ai jamais vu Gianluigi commettre d'erreur flagrante avec ses pieds, ce qui compte le plus pour moi, c'est son parcours avec nous. Cette année marque ses dix ans au plus haut niveau, et pour un jeune homme comme lui, c'est une grande réussite » a-t-il lâché.