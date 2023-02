Messi et Mbappé absents, il désigne la menace surprise du PSG

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, le PSG va se frotter à l'AS Monaco sans Kylian Mbappé et Lionel Messi. Interrogé avant ce choc de Ligue 1, Caio Henrique a désigné la principale menace parisienne. Selon le latéral gauche monégasque, il devra rester sur ses gardes face au Marocain Achraf Hakimi.

Actuellement blessés, Kylian Mbappé et Lionel Messi ne vont pas disputer le duel entre le PSG et l'AS Monaco ce samedi après-midi. Christophe Galtier devra donc se montrer créatif pour pallier les absences conjuguées de ses deux stars offensives.

«Achraf est un arrière latéral très dangereux»

Lors d'un entretien accordé à AS , Caio Henrique a annoncé la couleur avant le choc entre le PSG et l'AS Monaco. Alors que Kylian Mbappé et Lionel Messi seront absents, le latéral gauche brésilien a désigné la principale menace parisienne pour cette rencontre. Et selon Caio Henrique, il ne s'agit pas de Neymar, mais plutôt d'Achraf Hakimi, qui sera dans son couloir.

«Les joueurs qui seront là seront de grande qualité»