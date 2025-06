Mercato : Un Marseillais annonce un énorme transfert au PSG ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas prolongé son contrat au PSG, et cela interpelle les observateurs. En réalité, le portier italien ne serait pas enclin à accepter la dernière proposition du club parisien en raison d'un salaire jugé trop bas. Pour Eric Di Méco, le départ du portier transalpin serait loin d'être une catastrophe. Il a dévoilé ses arguments à l'antenne ce lundi.

En janvier dernier, Nuno Mendes, Vitinha, Achraf Hakimi et Luis Enrique prolongeaient leur contrat avec le PSG . Un manquait à l’appel, Gianluigi Donnarumma, dont le bail expire en juin 2026. Après sa saison exceptionnelle en Ligue des champions, le club parisien se serait rapproché de lui en lui proposant un nouveau contrat avec un salaire de base revu à la baisse, avec des clauses liées au nombre de rencontres disputées, qui peuvent faire grimper la rémunération. Une offre qui n’a pas été validée par Donnarumma et son agent.

Malgré tout, le portier italien ne s’imagine pas quitter le PSG cet été, même si la situation deviendrait alarmante. « Pour l’instant, il n’y a pas de portes ouvertes en Italie et je ne pense même pas que ce soit le bon moment pour un retour. Il est heureux au PSG, il reste des détails contractuels à définir, mais j’exclus tout retour de Donnarumma, du moins à court terme » a déclaré son agent Enzo Raiola.

Donnarumma loin d'être indispensable ?

Sur RMC, Eric Di Méco a donné son ressenti sur ce dossier. L’ancien joueur de l’OM part du principe que personne n’est intouchable au PSG, pas même Donnarumma. « Le club va sûrement faire un effort pour le garder parce qu’il est champion d’Europe et important, mais s’il n’y a pas Donnarumma, il y aura un autre gardien de haut niveau. Mbappé est parti, Neymar est part, Messi est parti, Zlatan est parti… Ils sont tous partis et ils sont champions d'Europe ! S’il n’est pas content il partira, et un autre fera le job » a-t-il lâché sur le plateau du Super Moscato Show.