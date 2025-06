Un joueur «spécial» a signé au PSG !

Après la Ligue des champions, Nuno Mendes a soulevé un autre trophée à Munich ce dimanche : la Ligue des Nations. Le Portugal s’est imposé contre l’Espagne aux tirs au but. Le latéral gauche du PSG a brillé pendant la rencontre. Bruno Fernandes a d’ailleurs été impressionné par la prestation du joueur de 22 ans.

Décidément, l’Allianz Arena de Munich réussit bien aux joueurs du PSG. Après la Ligue des champions, Vitinha, Gonçalo Ramos, Joao Neves et Nuno Mendes ont remporté la Ligue des Nations ce dimanche. Le Portugal s’est imposé contre l’Espagne (2-2, 5-3 après tirs au but), et le latéral gauche de 22 ans a joué un rôle majeur dans ce succès.