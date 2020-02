Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone déjà fixé sur l’avenir de Neymar ?

Publié le 11 février 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Proche de quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone l’été dernier, Neymar figurerait toujours sur les tablettes du club catalan. Mais Leonardo a fait une annonce de taille sur la situation de l’attaquant brésilien…

Ce n’est plus un secret pour personne, Neymar souhaitait claquer la porte du PSG l’été dernier et souhaitait faire machine arrière pour retourner au FC Barcelone. Le destin en a décidé autrement puisque faute d’accord entre les deux clubs, l’attaquant brésilien n’a pas bouté du Parc des Princes. Et alors que le Barça aurait toujours des vues sur Neymar, Leonardo a mis les choses sur la situation du numéro 10 du PSG dimanche soir au micro de Canal +.

Neymar est heureux au PSG