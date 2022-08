Foot - Mercato - PSG

PSG : Cette nouvelle sortie sur le transfert de cet indésirable

Publié le 14 août 2022 à 16h30 par La rédaction

Alors que le Paris Saint-Germain est sorti victorieux face à Montpellier (5-2) ce samedi soir, un joueur parmi les indésirables a attiré l’attention au moment de son entrée en jeu : Leandro Paredes. Pisté par la Juventus, le milieu de terrain argentin est de plus en plus proche de Turin, mais le club italien attend toujours la vente d’Adrien Rabiot. De son côté, Massimiliano Allegri a préféré botter en touche lorsqu'on l'a interrogé sur Leandro Paredes.

Alors que Luis Campos est très actif au niveau des arrivées avec celle d’Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Vitinha ou encore Renato Sanches, du côté des départs, la tâche est un peu plus difficile. Sachant que le Paris Saint-Germain a perdu Angel Di Maria et Xavi Simons, partis librement, le PSG a réussi à vendre Alphonse Areola, Marcin Bulka et Thierno Baldé. Colin Dagba et Georginio Wijnaldum sont eux partis en prêt. Mais le conseiller football du PSG travaille toujours sur les ventes, et parmi elles, le dossier Leandro Paredes avance plutôt bien. D'ailleurs, Christophe Galtier a tenu à donner son avis sur le sujet.

Mercato - PSG : Cette annonce retentissante sur le transfert de Skriniar https://t.co/C7ujkzxFCD pic.twitter.com/qpaVHpMR7T — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

«La situation de Leandro n’est pas la même que celle de Mauro Icardi»

Alors que Leandro Paredes est considéré comme un indésirable pour Luis Campos, Christophe Galtier a tenu à revenir sur la situation du milieu argentin en conférence de presse ce samedi soir : « La situation de Leandro n’est pas la même que celle de Mauro Icardi. Il est sollicité. Vitinha a pris un carton et Leandro a fait une bonne entrée à Clermont. Savoir ce qu’il va se passer avant la fin du mercato, je ne sais pas ».

«Les joueurs qui sont partis ont été remplacés»

Entré en jeu lors des deux premières journées de Ligue 1, Leandro Paredes a bien soigné ses prestations, qui ont été très appréciées par son entraîneur Christophe Galtier. Ce dernier s’est même permis de faire les éloges du milieu argentin. « Je sais que Leandro souhaite avoir du temps de jeu. C’est un très grand joueur. Il est dans un très bon état d’esprit. »

«Il est inutile de parler du marché»