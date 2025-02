Mercato : Le PSG a enfin trouvé le successeur de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté pour 70M€, Khvicha Kvaratskhelia arrive avec une réputation solide, renforcée par son titre de meilleur joueur de Serie A à l'issue de la saison 2022/2023. L'ailier géorgien possède les qualités pour faire oublier Kylian Mbappé, parti au Real Madrid l'été dernier. A condition qu'il parvienne à s'affirmer au sein d'un vestiaire relativement jeune.

Difficile de remplacer un joueur comme Kylian Mbappé, capable de clore sa saison avec une quarantaine de buts dans sa besace. Pour faire oublier l’international tricolore, Luis Enrique a privilégié l’esprit collectif. Ce n’est pas un, mais plusieurs joueurs qui remplaceront Mbappé au PSG. Le technicien espagnol est sur le point de réussir son pari puisque Bradley Barcola et Ousmane Dembélé réalisent une saison record, tandis que le jeune Désiré Doué s’affirme au sein du PSG. Mais cet équilibre pourrait être chamboulé par le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€ cet hiver.

Le vestiaire a adopté sa nouvelle recrue

Malgré ses 23 ans, l’ailier géorgien possède un palmarès qui pourrait le placer directement parmi les cadres du groupe. « Si Safonov peut faciliter son intégration ? Je pense que oui. Je sais qu'ils communiquent. Mais Khvicha communique également avec des footballeurs qui ont joué en Serie A – il parle italien avec Donnarumma et communique avec Fabian Ruiz. Je pense qu’ils l’aideront tous à s’adapter. Au début, Khvicha aura besoin de ce soutien » a confié José Barroso, journaliste pour L’Equipe.

Le successeur de Mbappé recruté cet hiver ?

De là à remplacer Kylian Mbappé comme leader du groupe, il n'y a qu'un pas que José Barroso refuse de franchir. « De l’extérieur, Khvicha ne ressemble pas à une personne ayant le caractère d’un leader. Je pense qu'il est très modeste, ce n'est pas un grand gars avec du charisme comme Ibrahimovic ou, par exemple, Ramos. Mais peut-être que je me trompe. Ce serait formidable si un tel leader apparaissait dans l’équipe. Mais ce qu’on attend de lui avant tout, ce n’est pas cela, mais de la créativité et du leadership sur le terrain, et non dans les vestiaires » a confié le journaliste français à RB Sport.