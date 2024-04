Mbappé remplacé au PSG, la sortie inattendue de Riolo

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme c'est régulièrement le cas depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé n'a pas terminé le match contre l'OM dimanche. Remplacé peu après l'heure de jeu, l'attaquant du PSG a d'ailleurs semblé très agacé. Mais Daniel Riolo comprend pour une fois la décision de Luis Enrique compte tenu de la prestation du crack de Bondy à Marseille.

Dimanche soir, Luis Enrique a encore une fois décidé de faire sortir Kylian Mbappé avant la fin du match. Cette fois-ci, c'était à Marseille, peu après l'heure de jeu. Un choix validé par Daniel Riolo qui, contrairement à d'habitude, comprend les choix de l'entraîneur du PSG alors que Kylian Mbappé ne réalisait pas un grand match.

PSG : Mbappé «boude» en plein match, il se fait fracasser https://t.co/TOugPM47Ep pic.twitter.com/QaX3Ew6UTz — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

«Je comprends»

« Il (Mbappé) n’était pas en train de faire un match de dingue. Que ce soit lui ou Dembélé, je pense que Paris pouvait garder un peu de profondeur mais ils n’en ont pas gardé. Mais je comprends le choix, j’imagine qu’il (Luis Enrique) voulait avoir plus de contrôle au milieu et densifier toute cette zone pour garder le ballon. Je comprends le choix mais j’aurais gardé Mbappé encore un peu parce que je sentais qu’à ce moment-là, il était en train d’être un peu mieux. C’était une période où le PSG était pas mal et derrière sa sortie, ça a été la période où le PSG a le plus souffert parce qu’il a fallu se réorganiser. Mais je comprends », assure le journaliste de RMC au micro de l' After Foot .

«On a le droit de discuter un entraîneur?»