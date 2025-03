Mbappé - PSG : Surprise, le clash est relancé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En conflit ouvert avec le PSG depuis son choix de ne pas y avoir prolongé son contrat l’année dernière, Kylian Mbappé est actuellement en procès avec ses anciens employeurs au sujet d’un montant de 55M€ de salaires et de primes impayés. Mais contre toute attente, l’attaquant de l’équipe de France relance le clash avec le PSG en annonçant bientôt la fin du conflit.

C’est un fait, Kylian Mbappé n’est pas parti dans les meilleures dispositions possibles du PSG en fin de saison dernière. Le capitaine de l’équipe de France avait vu son temps de jeu considérablement réduit une fois que son refus de prolonger son contrat avait été acté, et pire encore, il a décidé de trainer le PSG en justice. Le motif du litige : un montant de 55M€, correspondant à des primes et salaires impayés, qu’il n’aurait pas perçu de la part de son ancien employeur. Et le clash bat son plein depuis plusieurs mois entre les deux parties…

PSG : Kylian Mbappé annonce un accord tant attendu ?

Mbappé prêt à parler à Al-Khelaïfi

Mais dans un entretien accordé au Parisien mardi, Kylian Mbappé calme les tensions avec la direction du PSG, et se dit même prêt à serrer la main du président Nasser Al-Khelaïfi s’il est amené à le recroiser : « Bien sûr, bien sûr ! J’ai joué sept ans à Paris, j’y ai connu des moments extraordinaires. Je ne suis pas du genre à ne regarder que le négatif, je sais être reconnaissant sur ce qu’on m’apporte dans la vie, autant sur le plan professionnel que personnel. Bien sûr que je lui serrerais la main, et ne m’imaginez pas cracher dans ma main avant de serrer la sienne (rires) », assure l’attaquant du Real Madrid.

« Le procès va se régler prochainement »

Et en ce qui concerne le conflit juridique qui l’oppose au PSG, là-encore, Kylian Mbappé fait preuve de sagesse et s’efforce d’apaiser les tensions dans son discours : « C’est entre les mains des avocats. Je pense que ça va se régler prochainement, ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète ». En clair, le clash semble complètement relancé.