Mbappé avec une star de la chanson : La rencontre qui a changé sa vie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le chanteur Ben Mazué est revenu sur une rencontre marquante avec Kylian Mbappé, vécue en 2018 grâce à l’invitation de son ami Grand Corps Malade. Hôte d’un moment d’exception, l’artiste explique comment cette soirée au Parc des Princes a profondément influencé sa manière d’appréhender son propre métier et sa notoriété.

En octobre 2018, Ben Mazué vit une expérience singulière qui restera gravée dans sa mémoire. Invité par Grand Corps Malade à assister à un PSG-Lyon au Parc des Princes, l’auteur-compositeur se retrouve dans les loges pour la première fois. Ce match, marqué par un quadruplé de Kylian Mbappé, se transforme en bien plus qu’une simple rencontre sportive. En effet, son ami Fabien, de son vrai nom Grand Corps Malade, entretient des relations solides dans le milieu du sport et parvient à organiser une rencontre avec la famille de Mbappé, alors âgé de seulement 19 ans.

Mazué évoque une incroyable rencontre « On marche donc le long des loges du Parc, jusqu'à celle du président, prêtée à la famille Mbappé pour je ne sais quelle raison. Nous sommes à peine une dizaine. Uniquement la famille de Kylian. Son frère, son père, son oncle et quelques jeunes enfants. Je me demande bien ce qu'on vient faire dans ce moment totalement privé. Quand il arrive, vers 1h du matin, on lui fait une haie d'honneur pour le féliciter de son quadruplé » a confié Mazué.