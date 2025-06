Marquinhos - PSG : La date de son départ annoncée ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Marquinhos n'en a pas encore terminé avec le PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le défenseur brésilien sera parisien la saison prochaine. Pour l'ancien joueur Olivier Dacourt, le vainqueur de la Ligue des champions pourrait rester une dernière saison dans la capitale, afin d'accompagner son successeur, avant de faire ses adieux.

Les adieux se préparent ?

Ancien international français, Olivier Dacourt a rendu hommage à la fidélité de Marquinhos au PSG. « Marqui a tout gagné avec le PSG, il a aussi tout connu ! C’est difficile à trancher ! Parfois, on veut être dans la fidélité, mais le PSG doit s’inspirer du Real Madrid, qui est le meilleur exemple. Ils ont laissé partir Sergio Ramos pour recruter plus jeune. La Roma a laissé partir Totti. Je crois que même Marqui aurait envie d’aller découvrir autre chose et de partir sur une bonne note. Il faudra donc regarder la chose des deux côtés. La Juve l’avait fait avec Del Piero » a confié Dacourt.