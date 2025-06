PSG : Marquinhos dans l’histoire, la grande annonce !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Capitaine emblématique du PSG et récent vainqueur de la Ligue des Champions, Marquinhos a définitivement inscrit son nom au sein des plus grandes légendes de l’histoire du club parisien. Ancien entraîneur du Brésilien à Paris, Laurent Blanc s’est dit très heureux de voir le défenseur central brandir la Coupe aux grandes oreilles.

Le PSG est rentré dans la légende. Le 31 mai dernier, la formation de Luis Enrique a terrassé l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions (5-0), et a enfin atteint son rêve ultime de sacre européen. Véritable symbole des années de galères et de combat à Paris , le capitaine Marquinhos n’a pas pu retenir son émotion au coup de sifflet final. Si de nombreuses rumeurs d’un départ sont sorties dans la foulée, le Brésilien devrait rester au PSG le temps d’une saison supplémentaire, afin d’arriver préparé pour la Coupe du monde 2026.

« A l’époque, beaucoup en doutaient »

Auprès du Parisien, c’est l’ancien entraîneur du PSG (2013-2016) Laurent Blanc qui s’est confié sur cette victoire énorme pour son ancien club, mais également pour son ancien joueur. « J’étais heureux de voir un club français remporter la C1. Quand j’entraînais le PSG (11 titres nationaux), on me demandait souvent si je pensais que le club gagnerait un jour la Ligue des champions. Et à l’époque, beaucoup en doutaient. Certains se moquaient gentiment de moi quand je répondais invariablement : « Oui, ça arrivera. », a d’abord confié l’actuel technicien d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite.