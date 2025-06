Le «grand regret» d’une star avec le PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Trois semaines plus tard, Nicolo Barella a encore du mal à mettre des mots sur la débâcle infligée par le PSG (5-0) le 31 mai dernier en finale de la Ligue des champions. Interrogée sur ce qu’il s’est passé, la star de l’Inter Milan n’a pas eu de réponse et estime qu’il « n'y a probablement pas d'explication », lui qui veut tout de même retenir du positif du parcours de son équipe.

Si la performance du PSG a été impressionnante, la finale de la Ligue des champions n’a pas tenu toutes ses promesses. On attendait plus de l’adversaire du club de la capitale, l’Inter Milan, qui venait d’éliminer le FC Barcelone en demi-finale, après avoir sorti le Bayern Munich lors du tour précédent. Le Nerazzurri se sont effondrés et largement inclinés face aux Parisiens (5-0), ce que Nicolo Barella n’explique toujours pas.

« Je n'ai pas de réponse et il n'y a probablement pas d'explication » « Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas de réponse et il n'y a probablement pas d'explication. C'était une combinaison de facteurs. Nous avons beaucoup parlé entre nous, surtout les plus expérimentés, mais nous n'avons pas trouvé de coupable. Chacun avait des sentiments différents, et cela montre qu'il n'y a pas de cause unique », a confié le milieu de terrain de l’Inter Milan, dans un entretien accordé à DAZN.