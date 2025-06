«C’est terrible» : Un cauchemar s’annonce avec le PSG !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une défaite inattendue contre Botafogo (0-1), le PSG n’a pas le droit à l’erreur pour son dernier match de groupe de la Coupe du monde des clubs contre Seattle ce lundi (21h, heure française). L'équipe de Luis Enrique doit l'emporter pour garantir sa qualification, une rencontre qui ne devrait pas lui poser de problèmes aux yeux de Peter Luccin, passé par la MLS.

Au vu du calendrier, ce dernier match de groupe de la Coupe du monde des clubs face à Seattle avait tout d’une formalité pour le PSG , mais la défaite surprise contre Botafogo (0-1) oblige les joueurs de Luis Enrique à faire preuve de prudence. Une victoire est nécessaire pour permettre au club de la capitale d’assurer la qualification pour les huitièmes de finale sans dépendre du résultat du match entre l’Atlético de Madrid et Botafogo . Si certains spécialistes du football brésilien avait prévenu le PSG d’un possible piège, Peter Luccin , qui a entraîné en MLS , voit mal les Sounders créer la surprise.

« Seattle ? Je ne vois pas comment ce serait possible »

« On dit que Botafogo a renoncé au ballon mais ce n’est pas le cas, c’est Paris qui a pris le ballon. Le PSG ne supporte pas d’être sans le ballon. Botafogo a accepté ça et a essayé d’utiliser ses atouts en contre-attaque. Mais c’est dur de jouer contre le PSG. C’est la seule équipe en Europe qui est capable de gérer toutes les phases de jeu quasiment à la perfection. Ils sont très efficaces en transitions défensives, ils sont très bons en transitions offensives aussi, ils gèrent parfaitement la possession et ils peuvent aussi gérer défensivement. Ils ont pratiquement tout. Ce que Seattle doit essayer de faire, c’est de leur enlever le ballon, mais ça va être dur de le faire, je ne vois pas comment ce serait possible », confie l’ancien joueur du PSG et de l’OM, interrogé par Le Parisien.