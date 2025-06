Transferts de Barcola - PSG : C'est terminé, le Qatar lâche sa réponse !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé comme la priorité du Bayern Munich, Bradley Barcola (22 ans) ne devrait pas bouger cet été. Pour mettre fin aux rumeurs, Nasser Al-Khelaïfi a directement contacté le club allemand, se montrant catégorique : aucune offre, aussi élevée soit-elle, ne fera céder le PSG dans ce dossier lors de ce mercato estival.

D’après L’Équipe, Bradley Barcola ne souhaite pas quitter Paris cet été, malgré la concurrence accrue. Et ses dirigeants partagent pleinement cette volonté. Le président Nasser Al-Khelaïfi, actuellement en déplacement aux États-Unis , aurait personnellement contacté les responsables munichois, selon Sky Sports Allemagne, pour leur signifier que le joueur n’était pas à vendre, quel que soit le montant proposé.

Barcola veut se battre

Luis Enrique, de son côté, a confirmé à ses supérieurs qu’il comptait sur Barcola pour la saison à venir. L’Espagnol apprécie son profil et voit en lui une option sérieuse sur les ailes, malgré l’arrivée de Désiré Doué et l’intérêt persistant pour Khvicha Kvaratskhelia. Bien qu’il doive faire face à une concurrence féroce, l’ancien Lyonnais se dit heureux à Paris et prêt à relever le défi