Luis Enrique vire un attaquant : Le retour fracassant au PSG !

Décevant durant une période, Ibrahim Mbaye avait été renvoyé durant une période avec les U19 du PSG. Luis Enrique l'a finalement relancé lors des derniers matches, et cela semble avoir été bénéfique puisque le jeune ailier parisien a inscrit contre Rennes son premier but au Parc des Princes samedi contre Rennes.
Depuis qu'il est arrivé sur le banc du PSG, Luis Enrique se distingue en lançant de nombreux jeunes dans le grand bain. C'est notamment le cas d'Ibrahim Mbaye, très apprécié du coach espagnol, à l'image de Senny Mayulu ou encore Quentin Ndjantou. Mais lorsque c'est nécessaire, Luis Enrique n'hésite pas à sévir.
Mbaye, le retour en force !
Ainsi, comme le rappelle Le Parisien, Luis Enrique n'avait pas hésité à piquer Ibrahim Mbaye lorsqu'il traversait une période délicate, en le renvoyant avec les U19. Une décision salvatrice puisque le jeune ailier est revenu en puissance dans le groupe professionnel. Son entrée en jeu contre le Stade Rennais samedi a été très intéressante (5-0) puisqu'il a inscrit son premier but au Parc des Princes. La décision du coach du PSG a donc été la bonne.
«J'espère que ce sera une longue série»
D'ailleurs, au micro de Ligue1+, Ibrahim Mbaye affichait sa joie après le match : « Depuis que j'attendais ce moment-là... Il est arrivé aujourd'hui. J'espère que ce sera une longue série. 17 ans au Parc des Princes, c'est un rêve d'enfant, même si je suis encore un enfant. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est incroyable et j'espère que ça va continuer ».