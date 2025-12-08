Luis Enrique vire un attaquant : Le retour fracassant au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Décevant durant une période, Ibrahim Mbaye avait été renvoyé durant une période avec les U19 du PSG. Luis Enrique l'a finalement relancé lors des derniers matches, et cela semble avoir été bénéfique puisque le jeune ailier parisien a inscrit contre Rennes son premier but au Parc des Princes samedi contre Rennes.

Depuis qu'il est arrivé sur le banc du PSG, Luis Enrique se distingue en lançant de nombreux jeunes dans le grand bain. C'est notamment le cas d'Ibrahim Mbaye, très apprécié du coach espagnol, à l'image de Senny Mayulu ou encore Quentin Ndjantou. Mais lorsque c'est nécessaire, Luis Enrique n'hésite pas à sévir.

Mbaye, le retour en force ! Ainsi, comme le rappelle Le Parisien, Luis Enrique n'avait pas hésité à piquer Ibrahim Mbaye lorsqu'il traversait une période délicate, en le renvoyant avec les U19. Une décision salvatrice puisque le jeune ailier est revenu en puissance dans le groupe professionnel. Son entrée en jeu contre le Stade Rennais samedi a été très intéressante (5-0) puisqu'il a inscrit son premier but au Parc des Princes. La décision du coach du PSG a donc été la bonne.