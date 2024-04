Luis Enrique - PSG : Le vestiaire valide la révolution !

Alexis Brunet

Depuis son arrivée l'été dernier, Luis Enrique a commencé à instaurer certains de ses préceptes au PSG. Le coach parisien n'hésite pas à s'appuyer sur un grand turnover, et personne n'échappe à cela, même pas Kylian Mbappé. Un mode de fonctionnement qui plaît à Danilo Pereira, car cela permet de garder tout le monde concerné.

Pour le moment, la première saison de Luis Enrique au PSG est une réussite. Le club de la capitale est premier de Ligue 1, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, et en finale de Coupe de France. L'ancien coach du FC Barcelone fait donc mieux que son prédécesseur, Christophe Galtier.

Luis Enrique a changé beaucoup de choses au PSG

Les résultats obtenus par Luis Enrique peuvent s'expliquer par certains choix forts. Par exemple, l'entraîneur du PSG arrive à tenir tout son groupe motivé, et concerné, grâce à un large turnover. Il n'hésite pas à considérablement modifier sa composition d'équipe d'un match à un autre, et Kylian Mbappé en fait d'ailleurs parfois les frais.

Danilo Pereira valide la méthode Luis Enrique