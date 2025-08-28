Luis Enrique - PSG : «L’article le plus c**», l’incroyable coup de gueule

À la veille du tirage au sort de la Ligue des champions, le PSG attend avec attention de connaître ses adversaires. Luis Enrique, entraîneur du champion d’Europe en titre, devrait être présent dès le début de la compétition, malgré les rumeurs de suspension. Sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès n'a pas caché sa surprise après la parution d'un article sur le technicien.
Ce jeudi, Monaco accueillera le tirage au sort de la Ligue des champions, un moment attendu par toutes les équipes européennes, et en particulier par le PSG, champion d’Europe en titre. Les regards seront tournés vers le club parisien, qui vise une défense réussie de son trophée. Une question a longtemps plané dans l'environnement du PSG : Luis Enrique sera-t-il suspendu ? Pour rappel, le technicien espagnol s'en était pris ouvertement à Joao Pedro après la finale de la Coupe du monde des clubs perdue face à Chelsea en juillet dernier.
Luis Enrique ne risque rien
Ce mercredi, L’Équipe a publié son verdict. La FIFA précise qu’il n’y a aucune nouvelle concernant un éventuel cas disciplinaire contre Luis Enrique. Le coach du PSG ne risque donc aucune suspension, le dossier n’ayant pas été transmis à l’UEFA. Par ailleurs, la LFP n'a pas été contactée, raison pour laquelle Luis Enrique dirige son équipe en Ligue 1. Cet article purement informatif n’a pas été du goût de Pierre Ménès.
« On tient l’article le plus con de l’année »
Sur son compte X, Pierre Ménès a laissé exploser sa colère après avoir lu l'article d'Etienne Moatti. « On tient l’article le plus con de l’année un mois et demi après la finale . Si il n’a pas été sanctionné il ne le sera jamais et on dirait vraiment que ça les emmerde. Pour rappel Neves a été suspendu en Supercoupe et à Nantes pour une compét FIFA… » a lâché l'ancien chroniqueur du Canal Football Club ce mercredi.