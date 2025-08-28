Luis Enrique - PSG : «L’article le plus c**», l’incroyable coup de gueule

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À la veille du tirage au sort de la Ligue des champions, le PSG attend avec attention de connaître ses adversaires. Luis Enrique, entraîneur du champion d’Europe en titre, devrait être présent dès le début de la compétition, malgré les rumeurs de suspension. Sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès n'a pas caché sa surprise après la parution d'un article sur le technicien.

Ce jeudi, Monaco accueillera le tirage au sort de la Ligue des champions, un moment attendu par toutes les équipes européennes, et en particulier par le PSG, champion d’Europe en titre. Les regards seront tournés vers le club parisien, qui vise une défense réussie de son trophée. Une question a longtemps plané dans l'environnement du PSG : Luis Enrique sera-t-il suspendu ? Pour rappel, le technicien espagnol s'en était pris ouvertement à Joao Pedro après la finale de la Coupe du monde des clubs perdue face à Chelsea en juillet dernier.

Luis Enrique ne risque rien Ce mercredi, L’Équipe a publié son verdict. La FIFA précise qu’il n’y a aucune nouvelle concernant un éventuel cas disciplinaire contre Luis Enrique. Le coach du PSG ne risque donc aucune suspension, le dossier n’ayant pas été transmis à l’UEFA. Par ailleurs, la LFP n'a pas été contactée, raison pour laquelle Luis Enrique dirige son équipe en Ligue 1. Cet article purement informatif n’a pas été du goût de Pierre Ménès.