Du jamais vu au PSG : Luis Enrique réclame un transfert inédit, c’est bouclé !

Discret cet été, le PSG a toutefois connu un grand changement en écartant Gianluigi Donnarumma au profit de Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC. Il faut dire que Luis Enrique a l’envie d’utiliser un gardien bien plus à l’aise au pied ce qui surprend Christophe Dugarry.

Cet été, Luis Enrique a pris la décision de changer de gardien de but en obtenant le transfert de Lucas Chevalier qui remplace Gianluigi Donnarumma. Un choix commenté par Christophe Dugarry qui s'étonne que le PSG cherche des gardiens «qui jouent comme des libéros et qui sont mêmes plus talentueux que les joueurs de champ».

Luis Enrique réclame Chevalier « Je crois que ça reflète parfaitement ce qu’est devenu le football. Quand on reproche aux joueurs de manquer de cœur et de générosité, de l’esprit maillot et de l’esprit club. Voilà, je comprends mieux pourquoi certains joueurs en manquent parfois. Quand je vois l’attitude du club pour ce gardien qui a eu, certes, des passages difficiles au club, mais qui a été le grand artisan des dernières victoires du Paris Saint-Germain... Voilà, moi je suis choqué de ce qu’il s’est passé. Bien évidemment, j’entends le côté sportif », lâche le Champion du monde 1998 au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.