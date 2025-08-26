«Ça va s'accélérer rapidement» : Le prochain transfert du PSG prend forme, le miracle continue ?

Depuis le début du mercato, le PSG a pour objectif de dégraisser son effectif en se séparant notamment de plusieurs joueurs jugés indésirables. Contrairement à de nombreux étés, le club de la capitale réussit d'ailleurs un dégraissage plutôt efficace. Et ce n'est peut-être pas terminé !
Prêté la saison dernière à West Ham, Carlos Soler a réalisé une saison plutôt convaincante avec 31 apparitions en Premier League. Pas suffisant pour convaincre les Hammers de le conserver, ou Luis Enrique de miser sur lui au PSG. Par conséquent, le milieu de terrain espagnol est poussé au départ.
Pour Soler, ça s'accélère !
Longtemps annoncé proche de Villarreal, Carlos Soler pourrait finalement rebondir du côté de la Real Sociedad qui cherche un renfort au milieu de terrain après avoir perdu Mikel Merino et Martin Zubimendi qui ont tous deux rejoint Arsenal ces deux dernières années. Selon les informations de MARCA, le club basque est même très intéressé au point d'envisager une offre rapidement. Un prêt semble être la solution la plus facile compte tenu du salaire important de Carlos Soler. Mais la Real Sociedad n'écarte pas l'idée d'un transfert sec si jamais le PSG ne se montre pas trop gourmand.
Le dégraissage s'accélère au PSG
Si jamais un transfert de Carlos Soler venait à se confirmer, le PSG confirmerait son bon été au niveau des ventes. En effet, le club de la capitale a déjà récupéré environ 25M€ avec les ventes de Milan Skriniar et Nordi Mukiele, ainsi que celle imminente d'Arnau Tenas. Renato Sanches a également trouvé un point de chute par le biais d'un prêt au Panathinaïkos. Il faudra donc désormais gérer les cas Randal Kolo Muani, Marco Asensio et Gianluigi Donnarumma qui ont tous des pistes sur le marché. Le miracle est en marche pour le PSG qui pourrait réussir à vider son loft.