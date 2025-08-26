«Ça va s'accélérer rapidement» : Le prochain transfert du PSG prend forme, le miracle continue ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début du mercato, le PSG a pour objectif de dégraisser son effectif en se séparant notamment de plusieurs joueurs jugés indésirables. Contrairement à de nombreux étés, le club de la capitale réussit d'ailleurs un dégraissage plutôt efficace. Et ce n'est peut-être pas terminé !

Prêté la saison dernière à West Ham, Carlos Soler a réalisé une saison plutôt convaincante avec 31 apparitions en Premier League. Pas suffisant pour convaincre les Hammers de le conserver, ou Luis Enrique de miser sur lui au PSG. Par conséquent, le milieu de terrain espagnol est poussé au départ.

Pour Soler, ça s'accélère ! Longtemps annoncé proche de Villarreal, Carlos Soler pourrait finalement rebondir du côté de la Real Sociedad qui cherche un renfort au milieu de terrain après avoir perdu Mikel Merino et Martin Zubimendi qui ont tous deux rejoint Arsenal ces deux dernières années. Selon les informations de MARCA, le club basque est même très intéressé au point d'envisager une offre rapidement. Un prêt semble être la solution la plus facile compte tenu du salaire important de Carlos Soler. Mais la Real Sociedad n'écarte pas l'idée d'un transfert sec si jamais le PSG ne se montre pas trop gourmand.