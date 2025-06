Luis Enrique : L’invitation surprise loin du PSG !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors d'une escapade à Barcelone, Luis Enrique a surpris des supporters parisiens en les rejoignant pour entonner un chant du PSG. Cette interaction chaleureuse avec ces joueurs du Rugby Causse Vézère Riverains (Fédérale 2) a marqué Hugo Veyssière, présent ce soir-là, qui a lancé une invitation à l’entraîneur espagnol du club.

« On a commencé à chanter des chants du PSG et il nous a rejoints »

« On avait réservé une table dans un restaurant près du port de Castelldefels, à côté de Barcelone. Et quand on est arrivé, on a vu Luis Enrique tranquillement manger en famille. On n'a pas osé le déranger. Et puis, à la fin du repas, on a commencé à chanter des chants du PSG et il nous a rejoints, en se marrant et en chantant avec nous. C'était complètement dingue. C'est quelqu'un de simple et de vraiment très sympa », avaient raconté les joueurs de rugby au quotidien La Montagne.