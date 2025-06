«Tu es mort», Luis Enrique menacé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant de briller au FC Barcelone avec un triplé historique en 2015 et au PSG comme l’a prouvé cet exercice, Luis Enrique est passé par la Roma. Le temps d’une saison seulement avant de s’en aller. Le tout, à cause d’un accrochage avec la légende vivante Francesco Totti qui lui a été fatal selon Walter Sabatini, ancien directeur sportif du club romain.

Hormis la Ligue des champions 2023/2024, Luis Enrique a mis la main sur chaque trophée possible depuis sa nomination au poste de coach du Paris Saint-Germain le 5 juillet 2023. Et pour ce qui est du trophée de la C1 tant attendu par les propriétaires qataris du PSG depuis le rachat du club en 2011, l’attente a pris fin le 31 mai dernier. Et avec la manière puisque les hommes de Luis Enrique se sont offerts l’Inter en finale sur le score de 5 buts à 0.

«Le meilleur entraîneur que j’ai rencontré» Ancien directeur sportif de la Roma, Walter Sabatini a été l’un des intervenants contactés par L’Équipe afin d’évoquer l’entraîneur, mais aussi l’homme qu’est Luis Enrique. « Le meilleur entraîneur que j’ai rencontré. Et j’ai quand même connu Fabio Capello, Rudi Garcia et Luciano Spalletti. C’était quelqu’un qui travaillait énormément, avec des idées claires ». Un discours qui fait écho à celui de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG a affirmé à la télévision qatarie à Al-Kass TV Sports que « Luis Enrique analyse de 8h du matin à 21h le soir. Il est un fou de football, il vit au centre d’entraînement, parfois j’ai peur pour lui ».