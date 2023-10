Luis Enrique est plombé par deux joueurs du PSG

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique veut voir ses défenseurs centraux être en charge des relances de son équipe. Toutefois, Milan Skriniar et Marquinhos ont montré leurs limites dans cet aspect de son jeu depuis le début de la saison. En effet, seul Lucas Hernandez est régulier pour le moment.

Arrivé au PSG en lieu et place de Christophe Galtier à la fin de la dernière saison, Luis Enrique a immédiatement inculqué sa philosophie de jeu très offensive à ses joueurs. Déterminé à assoir sa domination sur ses adversaires, le nouvel entraineur parisien demande à son équipe d'exercer un pressing intense dès la perte du ballon. De plus, Luis Enrique souhaite que ce soit son gardien de but et ses défenseurs centraux qui soient à la charge des relances.

Marquinhos et Skriniar plombent le jeu de position

Comme l'a affirmé L'Equipe , tout passe par le gardien et les défenseurs centraux dans le PSG de Luis Enrique. Toutefois, deux membres de l'arrière garde parisienne sont loin d'être parfaits dans leurs relances depuis le début de la saison.

Hernandez, le seul défenseur régulier dans la relance