Luis Enrique doit gérer un gros casse-tête au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'est pas un, mais deux numéros neuf qui sont arrivés au PSG cet été. Le premier est Gonçalo Ramos, recruté pour 65M€. Le club parisien s'est, ensuite, battu pour s'offrir Randal Kolo Muani, acheté pour 95M€. A ces prix là, on se dit qu'il mériterait d'être placé dans le onze de départ. Sauf que sous Luis Enrique, les places sont chères.

Ils sont deux pour une place. Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani se disputent le poste d'avant-centre. Pour l'heure, l'international français semble avoir les préférences de Luis Enrique. Le joueur a d'ailleurs débuté la rencontre face au Milan AC ce vendredi. Ramos est certes rentré en jeu, mais il semble être derrière dans la hiérarchie. Pour Daniel Riolo, cette concurrence pourrait créer des soucis pour Luis Enrique, surtout si ce cas est mal géré.

PSG : Luis Enrique met fin à une tradition de QSI https://t.co/WNRlzz3KeM pic.twitter.com/OoRmOi31qd — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

« Cette histoire Kolo Muani/Ramos... »

« Rarement il a été pivot et c’est ce que lui demande Luis Enrique. Donc il ne faut pas rater le geste technique. Je suis accord encore des circonstances atténuantes, il faut qu’il s’habitue à ça. Mais du coup on gâche l’opportunité Ramos. Et quand tu recrutes deux attaquants pour 80 et 100M€… Je pense que le PSG a bien bossé, son recrutement a été bon. L’état d’esprit est bon. Mais cette histoire Kolo Muani/Ramos, je ne pense pas que ce soit heureux. Mais si Luis Enrique arrive à la gérer, il n’y aura pas de problème » a lâché Daniel Riolo au micro de l' After Foot.

Rothen prend position