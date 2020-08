Foot - PSG

Leipzig/PSG : Les notes des Parisiens !

Publié le 18 août 2020 à 23h30 par Arthur Montagne mis à jour le 18 août 2020 à 23h31

Vous avez manqué la rencontre entre le PSG et le RB Leipzig ce mercredi en demi-finale de la Ligue des Champions (3-0) ? La rédaction du 10 Sport vous propose un compte-rendu détaillé de la prestation des Parisiens !

Sergio Rico (5,5) : Titulaire dans les buts en l'absence de Keylor Navas, l'Espagnol n'a pas eu grand chose à faire tant le PSG a muselé Leipzig. Mais ses prises de balle ont été propres et il repousse une belle frappe en fin de match afin de préserver ses buts et conserver son clean sheet.



Thilo Kehrer (7) : Très solide dans son couloir droit, l'Allemand n'a jamais été pris à défaut et a parfaitement muselé son adversaire direct. Il a ainsi donc pu se concentrer sur ses relances, généralement très propres. S'il connait encore quelques déchets dans ses centres, il a toutefois réalisé de belles choses dans le secteur offensif. Un match accompli.



Thiago Silva (7) : Le capitaine du PSG disputera donc encore un match avec le club de la capitale, et ce sera une finale de la Ligue des Champions. Encore une fois très serein, le Brésilien a confirmé son statut de patron de la défense. Solide défensivement et toujours aussi propre dans la relance, Thiago Silva a également dominé le secteur aérien. Il prouve une nouvelle fois qu'il a de belles années devant lui.



Presnel Kimpembe (7,5) : Comme depuis la reprise de la saison, le Champion du monde a été énorme. Très solide Presnel Kimpembe n'a jamais été pris à défaut et est s'est montré impérial dans ses duels. Son association avec Thiago Silva est très complémentaire, et aux côtés d'O Monstro, le Français semble retrouver son meilleur niveau.



Juan Bernat (5,5) : Souvent dépasser et en retard sur son adversaire direct, l'Espagnol semble toutefois monter en puissance. Sa prestation est cependant ponctuée d'un but (58e) qui envoie le PSG en finale de la Ligue des champions. Juan Bernat disputait sa deuxième rencontre depuis la reprise et ne peut que progresse physiquement. Son apport offensif a d'ailleurs été plus important qu'en quart de finale.



Marquinhos (5,5) : De nouveau positionné devant la défense, le Brésilien a peiné à la relance perdant plusieurs ballons dangereux. D'un point de vue défensif il a toutefois été important au pressing. Et surtout, comme contre l'Atalanta, Marquinhos a encore une fois été buteur (13e). Il a ouvert le score et lancé le PSG faire une qualification historique pour la finale de la Ligue des champions.



Ander Herrera (7) : Décevant contre l'Atalanta, l'Espagnol a profité des absences d'Idrissa Gueye et de Marco Verratti afin d'être de nouveau aligner au coup d'envoi. Et cette fois-ci, l'ancien joueur de Manchester United a été irréprochable. Très bon dans l'utilisation du ballon à l'image de sa superbe passe pour Kylian Mbappé qui bute sur le gardien (17e), Ander Herrera a également été omniprésent à la récupération. Toujours bien placé, il a exercé un énorme pressing jusqu'à sa sortie à la 80e minute. Remplacé par Julian Draxler (non noté).



Leandro Paredes (6,5) : Son absence dans le onze de départ contre l'Atalanta avait beaucoup fait parler. Et l'Argentin a prouvé pourquoi il méritait d'être titulaire. A l'origine du but d'Angel Di Maria (40e), Leandro Paredes a toujours joué juste, trouvant des intervalles très intéressants. A l'image d'Ander Herrera, son pressing a été intense et crucial afin de déjouer le plan de jeu adverse. Offensivement, il a également adressé deux frappes qui ont inquiété le portier de Leipzig. Remplacé à la 80e minute par Marco Verratti (non noté).



Angel Di Maria (9) : Suspendu et absent contre l'Atalanta, le Fideo a démontré son importance cruciale au PSG. Passeur décisif sur le but de Marquinhos sur un coup franc somptueux, il inscrit le deuxième but sur une erreur de la défense de Leipzig (43e). Pour couronner sa prestation, il adresse une nouvelle passe décisive pour Juan Bernat (58e). Il aurait même pu faire encore mieux si Kylian Mbappé avait réussi sa tête sur sa magnifique passe. Clairement l'homme du match, d'autant plus qu'il a effectué un important travail défensif. Remplacé en toute fin de match par Pablo Sarabia.



Kylian Mbappé (5) : De retour dans le onze de départ du PSG, Kylian Mbappé a été plutôt discret. S'il adresse une belle passe pour Neymar qui frappe sur le poteau (6e), le Champion du monde a fait peu de différence hormis un énorme débordement qui offre une magnifique passe à Neymar qui frappe au ras du poteau (43e). Pour le reste, il rate une tête qui passe proche du but (70e) avant de manquer une grosse occasion mais il a buté sur une main ferme du portier de Leipzig (72e). Remplacé par Eric Maxim Choupo-Moting (non noté) en fin de match.



Neymar (6,5) : Après son match exceptionnel en quart de finale, le Brésilien s'est montré plus discret, laissant la vedette à un Angel Di Maria magnifique. Neymar touche le poteau à la 6e minute, mais il est l'auteur d'une énorme inspiration sur un coup franc qui touche à nouveau le poteau (35e). Malgré tout, il se montre décisif sur une déviation astucieuse pour Angel Di Maria sur le 2e but (40e). Enfin, il rate une énorme occasion qui passe au ras du poteau sur une passe de Kylian Mbappé (43e). Encore une fois maladroit devant le but, Neymar est toutefois apparu très impliqué dans le jeu et notamment dans le pressing.