PSG : Excellente nouvelle pour Marco Verratti !

Publié le 17 août 2020 à 23h40 par La rédaction

Forfait face l’Atalanta en quart de finale de la Ligue des Champions, Marco Verratti sera bien de la partie lors de la demi-finale opposant le PSG au RB Leipzig.

Il est de retour ! Après avoir manqué le quart de finale du Final 8 à cause d’un coup au mollet reçu à l’entrainement, Marco Verratti sera présent dans le groupe du PSG qui affrontera le RB Leipzig pour le compte des demi-finales. Longtemps incertain, le milieu italien sera finalement bien présent après avoir participé à la séance d’entrainement de ce lundi comme l’a annoncé le club de la capitale sur Twitter. Il semble néanmoins évident que Marco Verratti ne débutera pas la rencontre et qu’il ne fera qu’entrer en jeu en seconde période, mais cela reste une excellente nouvelle pour le PSG et Thomas Tuchel dans la perspective d’une éventuelle finale face au Bayern Munich ou l’OL dimanche prochain.