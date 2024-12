Le PSG veut boucler ces deux transferts en janvier

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani peinent à emmagasiner du temps de jeu au PSG. D'ailleurs, Luis Enrique ne convoquent plus ses deux joueurs en match. Devenus indésirables au PSG, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani devraient même être poussés vers la sortie au mois de janvier.

Lors de l'été 2023, le PSG a frappé fort sur le mercato. En effet, Luis Campos a offert de nombreux joueurs à Luis Enrique, notamment Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. D'une part, le défenseur central de 29 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG, étant en fin de contrat le 30 juin 2023 avec l'Inter. D'autre part, l'attaquant de 26 ans est arrivé en provenance de l'Eintracht Francfort pour une somme proche de 90M€. Et pourtant, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani devraient faire leurs valises au mois de janvier.

PSG : Milan Skriniar est sur le départ

Depuis le début de la saison, Luis Enrique ne compte pas vraiment sur Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. En effet, les deux joueurs du PSG ont eu très peu de temps de jeu lors de cet exercice 2024-2025. D'ailleurs, Luis Enrique ne convoque même plus Milan Skriniar et Randal Kolo Muani dernièrement. Les deux hommes ne faisant pas partie du groupe du PSG pour le déplacement à l'AS Monaco ce mercredi soir. Une situation qui devrait provoquer leur départ cet hiver.

Kolo Muani va quitter le PSG ?

Selon les informations du Parisien, le PSG aurait pris une décision radicale concernant Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. En effet, le club de la capitale aurait l'intention de se séparer de ses deux joueurs, considérés comme indésirables aujourd'hui. Reste à savoir s'ils vont bel et bien quitter Paris lors du prochain mercato hivernal, et si oui, pour rejoindre quel club. Pour rappel, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar sont engagés jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG.