Le PSG va signer un nouveau coup historique, l'annonce surréaliste de Luis Enrique !

Epoustouflant lors de l'année 2025, le PSG a réalisé un quadruplé historique. En effet, le club de la capitale a remporté à la fois la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Ligue des Champions, et ce, avant d'échouer en finale de la Coupe du Monde des clubs. Interrogé sur la saison à venir, Luis Enrique a affirmé qu'il voulait voir son équipe faire encore mieux, que ce soit dans le contenu et au niveau des résultats.
Le PSG a réussi un quadruplé historique lors de la saison 2024-2025. Extraordinaires depuis le début de l'année, les hommes de Luis Enrique ont presque tout raflé. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a remporté à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et sa toute première Ligue des Champions. En guise de cerise sur le gâteau, le PSG aurait pu être sacré à la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, Chelsea a fait tomber la bande à Marquinhos en finale.
PSG : Luis Enrique veut faire encore mieux
Lors d'un entretien accordé à l'UEFA, Luis Enrique a affirmé qu'il voulait voir son équipe aller encore plus loin en 2025-2026. En effet, le coach du PSG souhaite que ses protégés jouent encore mieux et qu'ils soulèvent plus de trophées. En d'autres termes, l'Espagnol aimerait être sacré en Ligue 1, au Trophée des Champions, en Coupe de France, en Ligue des Champions et en Supercoupe d'Europe lors du prochain exercice ; soit un total de cinq titres, contre quatre la saison passée.
«Pour les titres, nous pouvons tous les gagner»
« Les prochains objectifs du PSG ? L’objectif pour la saison à venir est de s’améliorer. Sur le nombre de titres, ce sera plus difficile. Mais sur le plan footballistique, je pense que nous allons nous améliorer au niveau du collectif, tant en attaque qu’en défense. Je crois que nous pouvons encore identifier des phases de jeu à améliorer. Pour les titres, nous voulons être prêts à les viser tous. Bien sûr, nous pensons tous que nous pouvons tous les gagner et réitérer cet exploit cette année. Ce qui signifierait entrer dans l’histoire par la grande porte, et cela nous donne une motivation particulière », a déclaré Luis Enrique. Pour rappel, le PSG a rendez-vous avec Tottenham ce mercredi soir au Bluenergy Stadium d'Udine, et ce, pour disputer la Supercoupe d'Europe.