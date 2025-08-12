Le PSG va signer un nouveau coup historique, l'annonce surréaliste de Luis Enrique !

Amadou Diawara

Le PSG a réussi un quadruplé historique lors de la saison 2024-2025. Extraordinaires depuis le début de l'année, les hommes de Luis Enrique ont presque tout raflé. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a remporté à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et sa toute première Ligue des Champions. En guise de cerise sur le gâteau, le PSG aurait pu être sacré à la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, Chelsea a fait tomber la bande à Marquinhos en finale.

PSG : Luis Enrique veut faire encore mieux Lors d'un entretien accordé à l'UEFA, Luis Enrique a affirmé qu'il voulait voir son équipe aller encore plus loin en 2025-2026. En effet, le coach du PSG souhaite que ses protégés jouent encore mieux et qu'ils soulèvent plus de trophées. En d'autres termes, l'Espagnol aimerait être sacré en Ligue 1, au Trophée des Champions, en Coupe de France, en Ligue des Champions et en Supercoupe d'Europe lors du prochain exercice ; soit un total de cinq titres, contre quatre la saison passée.