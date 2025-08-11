Chevalier - PSG : La décision surprise de Luis Enrique !

Alexis Brunet

Samedi, le PSG a annoncé l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance de Lille contre un chèque de 55M€ bonus compris. Le Français s’entraîne donc depuis quelques jours avec ses nouveaux coéquipiers, mais il pourrait rapidement être jeté dans le grand bain. En effet, Luis Enrique voudrait le faire démarrer pour le match de Supercoupe d’Europe contre Tottenham.

Le PSG a commencé à accélérer sur son mercato et de quelle manière ! Alors qu’Illya Zabarnyi doit bientôt s’engager officiellement avec le club de la capitale, c’est déjà le cas de Lucas Chevalier. Le Français a donc décidé de quitter Lille et les dirigeants parisiens ont dû s’acquitter d’un chèque de 55M€ bonus compris auprès du LOSC.

Chevalier pour remplacer Donnarumma ? En déboursant 55M€ bonus compris pour Lucas Chevalier, le PSG s’est offert les services de l’un des meilleurs gardiens du moment et qui est en plus très jeune (23 ans). Forcément, l’arrivée du Français à Paris va avoir des conséquences et Gianluigi Donnarumma a de grandes chances de s’en aller. Il est en effet difficile d’imaginer deux gardiens de ce niveau cohabiter tout le long d’une saison.