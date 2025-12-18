Le PSG sanctionné, ça va être terrible ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Deuxième de première division à 5 points de l'OL Lyonnes, l'équipe féminine du PSG pourrait toutefois voir ce retard s'aggraver dans les jours à venir. En effet, le club de la capitale serait actuellement sous le coup d'une grosse sanction. La raison ? Une licence non conforme d'une Parisienne lors de la rencontre face à Fleury.

Le 8 novembre dernier, l'équipe féminine du PSG l'emportait à domicile face à Fleury (4-0). Une victoire qui pourrait toutefois disparaitre du compteur des Parisiennes prochainement. En effet, le club de la capitale pourrait avoir commis une erreur qui va coûter cher lors de cette rencontre. De quoi entraîner une réserve de Fleury contre le PSG.

Une licence non conforme ? Quel est donc le problème lors de cette rencontre entre le PSG et Fleury ? Comme l'explique Canal+, une réserve aurait été déposée concernant une licence non conforme de la joueuse Florianne Jourde. On attend désormais quel sera le verdict rendu dans cette histoire, et ça pourrait être terrible pour le PSG.