Le PSG répond au coup de gueule de Thierry Henry

Hugo Chirossel

Alors que seulement 12 buts ont été inscrits lors de la dernière journée de Ligue 1, Thierry Henry avait pointé du doigt le manque de spectacle du championnat de France. Un sujet évoqué par Luis Enrique ce jeudi en conférence de presse. L’entraîneur du PSG ne juge pas la Ligue 1 ennuyeuse et est même plutôt surpris par son niveau.

« Nice est deuxième avec 13 buts marqués, donc est-ce que ça vous surprend ? C’est devant vous . » Le commentaire de Thierry Henry sur le niveau de la Ligue 1 n’a pas plu à tout le monde. Le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs s'est notamment attiré les foudres de Michel Der Zakarian : « Je ne suis pas d’accord avec Thierry Henry. Il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ? Il a fait trois mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C’est une connerie ! », a déclaré l’entraîneur de Montpellier, dans un entretien accordé à Midi-Libre .

Luis Enrique répond à Thierry Henry

Thierry Henry et Michel Der Zakarian se sont expliqués depuis, comme l’a confié Laurent Nicollin au micro de RMC , mais les propos de l’ancien joueur d’Arsenal ont fait énormément réagir. Présent en conférence ce jeudi avant la réception de l’AS Monaco vendredi, Luis Enrique a justement été interrogé à ce sujet. Pour l’entraîneur du PSG, la Ligue 1 n’est pas un championnat ennuyeux, au contraire.

PSG : Luis Enrique se lâche sur la succession de Zaïre-Emery https://t.co/7jt79l4JO4 pic.twitter.com/8zEB6VYjuK — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

«Je pense que c’est un championnat qui est bien meilleur que ce que je pensais»