Le PSG reçoit une incroyable proposition

Depuis plusieurs semaines, la gestion du Parc des Princes ne cesse de faire parler. Et pour cause, le PSG souhaite devenir propriétaire de se son stade, mais la Mairie de Paris refuse de vendre l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Par conséquent, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile de France, a lancé un appel à plusieurs maires franciliens afin qu'ils proposent une solution pour le futur stade du PSG. Et une première proposition a été soumise.

Alors que la Mairie de Paris ne compte pas vendre le Parc des Princes au PSG, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France a pris les choses en mains en envoyant un message groupé sur WhatsApp aux maires des villes franciliennes de plus de 10 000 habitants. L'ancienne candidate à la présidence de la République assurait récemment vouloir « ouvrir toutes les possibilités pour un stade hors de Paris ». Et une première réponse est déjà tombée puisque par le biais d'un communiqué, ville d'Aulnay-sous-Bois et son maire Bruno Beschizza (LR) propose une solution au PSG.

Aulnay-sous-Bois propose une solution pour le stade du PSG

« Le maire Bruno Beschizza a répondu favorablement à l'appel de la région Île-de-France et propose la ville d'Aulnay-sous-Bois pour accueillir le futur stade de football du Paris-Saint-Germain au sein du projet d'aménagement Val Francilia », peut-on lire dans le communiqué de la Ville de Seine Saint-Denis qui détaille encore un peu plus ce projet.

«Ce projet d'aménagement offre plus de 50 hectares»