La vérité incroyable derrière la relation entre Mbappé et Macron

Depuis plusieurs années, Emmanuel Macron et Kylian Mbappé ont tissé des liens. Le Président de la République l'avait d'ailleurs contacté en 2022 pour lui demander de rester au PSG. Mais chacune de ses interventions avec la star tricolore serait calculée comme le laisse entendre Gaspard Gantzer, ancien conseiller de François Hollande.

18 décembre 2022. Kylian Mbappé a le regard. Groggy, il venait de s'incliner aux tirs au but en finale du Mondial face à l'Argentine de Lionel Messi. Malgré un triplé, l'international français n'était pas parvenu à ramener la coupe à la maison, et ça il ne peut l'accepter. C'est alors qu'Emmanuel Macron, présent dans les tribunes, descendait sur la pelouse après le coup de sifflet final pour réconforter un Mbappé, qui ne bouge pas d'un iota. Une scène gênante pour Gaspard Gantzer, ancien conseiller de François Hollande.

La polémique Macron durant la Coupe du monde 2022

« C’était une erreur de descendre sur la pelouse. Il y avait un côté un peu enfantin et passionné. Mais aussi une forme d’orgueil, montrer qu’il peu avoir tout les pouvoirs, notamment celui de réconforter notre star du football. C’était une faute de goût et en plus ça donnait une forme d’instrumentalisation » a-t-il déclaré lors du documentaire Hors-Normes consacré à Kylian Mbappé. Mais selon lui, Emmanuel Macron cherche surtout son petit intérêt personnel en se rapprochant du joueur du PSG, dont l'aura dépasse les frontières.

« Il le fait sûrement pour montrer qu’il a de l’influence »